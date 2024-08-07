Село Кидекша стало площадкой для съемок исторической драмы Князь Андрей Телеканал Россия...

Село Кидекша стало площадкой для съемок исторической драмы "Князь Андрей"Телеканал "Россия" запустил в производство многосерийную историческую драму "Князь Андрей", посвященную святому благоверному князю Андрею Боголюбскому. Одна из съемочных площадок - уникальная Кидекша под Суздалем.- Я не слышу никого, кроме артистов...И начали!Кидекша. Резиденция суздальского князя Юрия Долгорукого, отца Андрея Боголюбского. Великолепный белокаменный ансамбль церкви Бориса и Глеба в легкой "кинодымке". Пиротехнический рукав помогает создать ту самую "картинку" прошлого. Время действия- столетие 12-ое. Эпоха князя Андрея Боголюбского. Великого правителя Северо-Восточной Руси. Ее он сделал новым политическим и культурным центром. "Сердцем русских земель". По словам создателей картины, их не покидает чувство: князь Андрей был безгранично влюблён в этот удивительный край.Екатерина Жукова, продюсер проекта:- Он первый, можно сказать, и земли начал собирать русские, складывать то, из чего российское государство потом образовалось. Оценил залесье. Лес, речка, косогор, травы, цветы полевые. А сердце замирает. Какое-то необыкновенное чувство своей земли, своей Родины здесь возникает. Темнее его хочется сделать, и переодеть, в кирасу, может быть, другую.Режиссер фильма "Князь Андрей" - Давид Ткебучава. Многосерийную историческую драму запустил в производство телеканал "Россия".Фильм "Князь Андрей" снимается при поддержке Правительства Москвы и Института развития интернета.В проекте заняты звезды российского кино. Главная роль - князя Андрея - у Александра Голубева. Его супругу Улиту играет Аглая Шиловская. У Александра Устюгова - роль Амбала.Александр Устюгов, актёр театра и кино:- Исторический проект, особенно такого масштаба - это подарок для артиста. Это не просто прочитать, разобраться. А примерить на себя. В том числе - коня. Пройти этот путь, это гораздо интереснее, чем чтение литературы.К большому кино уже прикоснулись многие жители региона. Они заняты в массовке грандиозного исторического проекта.Дмитрий Кошелев, актёр массовки:- Хожу вот с секирою, позавчера бревно носил туда-сюда, бадью. Пока не гонят, значит, соответствую.(Режиссер: Внимание, приготовились к съёмке!)- Ну, я пошёл.Князь Андрей оставил и великолепное белокаменное наследие. Шедевры зодчества эпохи Боголюбского - памятники федерального значения.- Вот тут тебе и уголок, и линейка. В 12-ом веке такие были? Однако. Такие и были. Вот, группа каменотёсов работает над рельефами.Мария Платанюк, корреспондент:- Здесь - на княжьем дворе в Кидекше - можно пройти и мастер-классы резьбы по белому камню под руководством опытных греков-мастеров.Но это в перерыв. В остальное время - предельная сосредоточенность. Каждый участник съемок всецело "отдаёт" себя проекту. Виталий Запромётов - один из мастеров артели подчеркивает: это путешествие во времени навсегда останется в памяти.Виталий Запромётов, актёр массовки:- Ещё как интересно. Это родина же наша. Историю все должны знать. Мы стараемся. Здесь, можно сказать, живём. Не первый день снимаемся, если что.Какие приёмы использует оператор-постановщик фильма "Князь Андрей"? Кто помогает создавать оружие и снаряжение? Рассказ о новых деталях уникального проекта - впереди.Фильм зрители увидят в 2025 году.Мария Платанюк, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".