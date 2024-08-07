В Муроме посетители одного из торговых центров обратили внимание на серую цаплю, неведомым образом попавшую в оживлённое и многолюдное место.

В Муроме посетители одного из торговых центров обратили внимание на серую цаплю, неведомым образом попавшую в оживлённое и многолюдное место. Об этом рассказала пресс-служба Госохотинспекции Владимирской области.Инцидент произошёл 4 августа. Прибывший на место происшествия инспектор поймал дикую птицу и отвёз на станцию по борьбе с болезнями животных. Цаплю осмотрели, признали здоровой и решили отпустить на волю.