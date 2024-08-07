Жители деревни Овцыно Судогодского района более 10 лет ездили по разбитой дороге. Ее построили примерно в 80-ых годах – и пройти, и проехать было очень тяжело. Екатерина Иванова, жительница

Жители деревни Овцыно Судогодского района более 10 лет ездили по разбитой дороге. Ее построили примерно в 80-ых годах – и пройти, и проехать было очень тяжело. Екатерина Иванова, жительница д. Овцыно И последнее время, это лет 10, как минимум, она вся была в ямах, выбита вся была, засыпали крошкой сами жильцы, кто чем мог равняли