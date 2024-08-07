В Гороховце открыли новую многофункциональную спортплощадку стоимостью 11 миллионов рублей В...

В Гороховце открыли новую многофункциональную спортплощадку стоимостью 11 миллионов рублейВ Гороховце открыли новую многофункциональную спортивную площадку на улице Гагарина. На её создание направлено почти 11 миллионов рублей, из которых 10 миллионов - средства областного бюджета.На площадке установлены брусья, турники, баскетбольные кольца с щитами, ворота для мини-футбола, воркаут-комплекс, тренажёры. Гарантийный срок - не менее пяти лет.Только за последние два года в регионе открыто более 25 спортивных площадок, среди которых - "умные", универсальные, многофункциональные и площадки ГТО.До конца этого года планируется открыть ещё две - в Меленках и Киржаче, - отметила исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта, Наталья Фёдорова.