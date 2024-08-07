Куда пойти, где и когда выступают артисты, а также тематические эмодзи-статусы, музыка и познавательные видео о Суздале. Вконтакте запустило мини-приложение, которое поможет туристам

Куда пойти, где и когда выступают артисты, а также тематические эмодзи-статусы, музыка и познавательные видео о Суздале. Вконтакте запустило мини-приложение, которое поможет туристам разобраться в афише празднования тысячелетия города-музея. Город древний, а технологии – современные. В разделе VK Места Вконтакте собрало все мероприятия и разделило их на рубрики: фестивали, концерты, спорт, творчество и так далее.