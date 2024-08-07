Региональный бюджет дополнительно профинансирует бесплатное обучение 50 будущих врачей во Владимирском филиале ПИМУ.

Региональный бюджет дополнительно профинансирует бесплатное обучение 50 будущих врачей во Владимирском филиале ПИМУ. Об этом в своём рассказал губернатор Александр Авдеев.Сегодня приёмная кампания в образовательном учреждении в самом разгаре. На второй поток подано свыше 500 заявлений, тогда как Минздрав Российской Федерации выделил на региональный филиал лишь 128 бюджетных и 130 платных мест по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия».Однако благодаря областной поддержке некоторые студенты имеют шанс попасть на обучение сверх квоты. Так, в прошлом году регион профинансировал подготовку 35 специалистов, а в этом году оплатит обучение 50 будущих врачей, в том числе 15 педиатров и 35 педиатров.«Удачи при поступлении всем, кто серьёзно готовился и мечтает спасать жизни», - написал Александр Авдеев.