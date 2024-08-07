Теперь инспекторы не ограничиваются увещеваниями и раздачей памяток: они также составляют административные протоколы на нарушителей.

Согласно данным Главного управления МЧС России по Владимирской области, с начала купального сезона на водоемах региона утонуло 35 человек, включая двух детей. В связи с этим в регионе активно проводятся систематические рейды на водных объектах.Теперь инспекторы не ограничиваются увещеваниями и раздачей памяток: они также составляют административные протоколы на нарушителей. За несоблюдение правил охраны жизни людей на водоемах уже оштрафованы 28 человек. Кроме того, сотрудники ГИМС задержали 119 судоводителей, управлявших моторными лодками и другими маломерными судами с нарушениями. В их отношении также были составлены административные протоколы.