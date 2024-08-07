С начала 2024 года во Владимирской области 119 человек привлекли к административной ответственности за нарушения правил пользования маломерными судами.

С начала 2024 года во Владимирской области 119 человек привлекли к административной ответственности за нарушения правил пользования маломерными судами. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.Сотрудники ведомства напоминают жителям о необходимости соблюдать установленные правила. В частности, все находящиеся на лодках должны иметь спасательные жилеты. Также нельзя перегружать маломерное судно, управлять им в состоянии опьянения, плавать в условиях плохой видимости и в местах массового скопления людей.