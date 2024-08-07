В августе во Владимирской области началась проверка готовности школ к новому учебному году.

В августе во Владимирской области началась проверка готовности школ к новому учебному году. Несмотря на то, что сотрудники МЧС России не входят в состав приемочных комиссий, они активно участвуют в профилактических рейдах, проверяя противопожарные системы. Эти профилактические визиты запланированы не только в школы, но и в детские сады региона.По информации МЧС, 7 августа рейд был проведен в школе №37 на улице Нижняя Дуброва в городе Владимир. В ходе визита были проверены системы оповещения, пожарная сигнализация и наличие средств пожаротушения. Школа успешно прошла проверку и была признана готовой к приёму учеников.Всего в рамках профилактических мероприятий МЧС планирует посетить 329 общеобразовательных школ и 394 детских сада во Владимирской области. На данный момент сотрудники МЧС проверили около 300 образовательных учреждений.