Миллион рублей из федерального бюджета - врачу, 500 тысяч - фельдшеру. С 2012 года в стране реализуется программа "Земский доктор".

Миллион рублей из федерального бюджета - врачу, 500 тысяч - фельдшеру. С 2012 года в стране реализуется программа "Земский доктор". Почему она не смогла решить проблему дефицита медицинских кадров, разбиралась Ольга Слободнюк. Она побывала в Судогодской центральной районной больнице, куда в 2019 году трудоустроились сразу 6 врачей по программе "Земский доктор", - больше чем в любую другую больницу Владимирской области.Могу предположить, что секрет популярности Судогодской ЦРБ отчасти заключается в её близости к областному центру. 24 км на транспорте и владимирский врач акушер-гинеколог Хачатур Аршакян оказывается в Судогде. Эти регулярные перемещения он совершает уже два года и вот почему. Во первых, во Владимире за ним осталось место в частной клинике. Во-вторых, в Судогодской ЦРБ Хачатур получил возможность проводить операции, что интересно с профессиональной точки зрения. И, в третьих, конечно, это миллион рублей по программе "Земский доктор".- Хачатур Аршакович, не будь этой программы, вы бы вряд ли здесь оказались?- Наверное. Миллион - это хорошо, но мал. Врачи ещё нужны, дефицит кадров очень большой. Зарплаты в районных больницах очень маленькие. Даже начинающие специалисты на эти деньги не проживут.Спрашиваю у Хачатура, что будет через 3 года, когда кончится его обязательная 5 летняя отработка по программе "Земский доктор". Отвечает не задумываясь, конечно, уеду! А чем задержишь врачей, сетует главный врач больницы Алексей Трофимов, особенно тех, кто приехал в Судогду из более крупных городов. Зарплатой в 40-50 тысяч их не впечатлишь, нормального жилья не предложишь, поскольку снять квартиру здесь - большая проблема, а новое строительство не ведётся. Тем не менее, благодаря программе "Земский доктор" в Судогодскую ЦРБ за 2 прошлых года приехали 15 врачей, и ещё 6 приступят к работе до конца 2020-го, говорит Алексей Трофимов.- С этого года произошли изменения в программе Земский доктор, чему мы рады. Отменили возрастной ценз до 55 лет. И появилась категория населённых пунктов в удалённой местности. Там платим 1,5 млн. И как раз у нас приехал врач терапевт из Подмосковья в такой населённый пункт, и он попал под смягчающие условия - ему как раз больше 55 лет.- Насколько изменилась ситуация благодаря этой программе?- Как приток идёт врачей, так и отток. По разным обстоятельствам. Частично мы дефицит кадров уменьшили, но всё равно не хватает. И даже полтора миллиона. Ладно, если это молодой специалист, у него ничего нет, кроме чемодана. А если это врач 40-50 лет, у которого уже семья, быт налажен в другом городе. Мотивация должна быть достаточно весомой.Как известно, во Владимирской области нет своего медицинского института, поэтому заманивать миллионами и разными бонусами приходится специалистов из других регионов. Но есть и второй вариант, более привлекательный, - создавать условия для возвращения на малую родину наших студентов-медиков. Для них и миллион - солидная сумма, и жилищный вопрос не стоит так остро, как для приезжих. Жительница Гусь-Хрустального Анна Самсонова закончила Владимирский медицинский колледж и нашла себе работу во Владимире, во 2-м роддоме, а мужа - в посёлке Андреево Судогодского района. И поэтому, когда ей предложили стать заведующей Картмазовским ФАПом, да ещё по программе "Земский фельдшер" с 500 тысячами впридачу, Анна тут же согласилась.- Предложение хорошее, я живу рядом, с ребёнком удобно, уже не надо на сутки ездить в роддом. Я живу в Андрееве, а до Картмазова 17 км всего на машине. 500 тысяч - тоже хороший бонус. И зарплата, и ездить никуда не надо, и помощь такая - мы дом смогли отремонтировать.- Чего-то не хватает в этой программе?- Да нет, почему? 500 тысяч дают полностью, проценты не вычитают, получила я их вовремя, срок нормальный - 5 лет.- А после 5 лет какие планы?- Нет такого, чтобы отработать и уехать. В данный момент меня всё устраивает.А теперь о главной беде здравоохранения в малых городах и сельской местности. Если врачи и фельдшеры ещё приезжают сюда работать благодаря этим федеральным программам, то медсёстры, напротив, бегут в крупные города. И никакая любовь к малой родине не помогает, если зарплата в больнице во Владимире вдвое превышает ту же судогодскую. И 500 тысяч никто не предлагает. Вот и получается, что хорошо там, где дают миллионы, да и то, как правило, первые 5 лет, пока не кончится срок обязательно отработки.Ольга Слободнюк. «Радио России-Владимир»