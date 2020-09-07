Среднеразмерный кроссовер GS5 - это третья модель GAC Motor на российском рынке

Китайский государственный автогигант GAC Motor представил в России свой новый кроссовер GS5. Презентация автомобиля прошла в дилерском центре компании Автотракт во Владимире.Среднеразмерный кроссовер GS5 - это третья модель GAC Motor на российском рынке и по сравнению со своими старшими братьями- флагманом GS8 и минивэном GN8, самая компактная и доступная для покупателя. Цену китайские партнёры объявили накануне презентации.Максим Дмитриев, менеджер по региональным продажам GAC MOTOR- Стартует модель от 1499900 до 1849900. Представлены пять комплектаций , точнее четыре , но базовая может быть на механике и на автомате, все остальные на автомате.GS5 -переднеприводный паркетник с экономичным полуторалитровым турбодвигателем. Мощность - сто шестьдесят девять лошадиных сил. В дилерском центре заявляют, что новая модель китайского автопроизводителя может стать самой популярной в России.Дмитрий Рыбаков, директор дилерского центра GAC MOTOR:-Я считаю, что это один из лучших автомобилей линейки. Он займет достойное место среди кроссоверов всех брендов, которые на сегодня существуют в России.Во Владимире официальный дилер GAC компания Автотракт. Здесь все автомобили линейки можно, что называется, попробовать своими руками и отправиться в тест-драйв.Никита Тарбеев, Александр Чунаев. Вести-Владимир.