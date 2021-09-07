Успели вовремя. Пожарным удалось отстоять от огня частный жилой дом в Вязниках. На улице мира вечером 6 сентября загорелась деревянная одноэтажка. Огнеборцы прибыли на место и увидели

Успели вовремя. Пожарным удалось отстоять от огня частный жилой дом в Вязниках. На улице мира вечером 6 сентября загорелась деревянная одноэтажка. Огнеборцы прибыли на место и увидели сильное задымление в доме. Пожарные не дали пламени охватить все здание и ликвидировали пожар в прихожей на 2 квадратных метрах. Пострадавших нет. Тушили возгорание 10 человек и 3