В четверг, 7 сентября, на территории Владимирской области прогнозируется усиление западного и северо-западного ветров.

В четверг, 7 сентября, на территории Владимирской области прогнозируется усиление западного и северо-западного ветров. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.Днём порывы стихии могут достигать 15-17 м/с. Ненастье способно привести к различным ЧП и авариям, в том числе обрывам линий электропередач, разрушениям ветхих конструкций и падениям деревьев.Землякам советуют соблюдать осторожность, не находиться в потенциально опасных местах и не оставлять там свои транспортные средства.