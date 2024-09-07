Основания деталей из фанеры разрушены, деревянных реек дорожки нет, торчащие саморезы с незакрытым острием длиной в 2 см на крыше игрового домика. На опасную площадку в парке отдыха города

Основания деталей из фанеры разрушены, деревянных реек дорожки нет, торчащие саморезы с незакрытым острием длиной в 2 см на крыше игрового домика. На опасную площадку в парке отдыха города Меленки пожаловались местные жители в соцсетях. На сообщение обратила внимание прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что площадка действительно представляет опасность для детей. В частности обнаружились нарушения,