Коуч Наиля Агабекова рассказывает, как бороться с ментальной усталостью.

Коуч Наиля Агабекова рассказывает, как бороться с ментальной усталостью.Около 70% людей сталкивались с выгоранием — состоянием, когда исчезает желание двигаться дальше, пропадает вкус к жизни, возникает ощущение усталости — не только физической, но и ментальной. Коуч Наиля Агабекова рассказала, почему это происходит и как можно избавиться от эмоционального истощения.Чаще всего выгорание провоцируют стресс и тревожность, которые могут длиться не один день, а несколько месяцев и даже лет. Также причиной становятся завышенные ожидания, когда мы вкладываем много ресурсов — денег, времени, сил — но не получаем ожидаемого результата.Признаки выгоранияАпатия — состояние, когда ничего не хочется делать. Часто его путают с ленью.Утрата способности получать удовольствие от жизни.Нарушения речи, когда мы не можем собрать мысли в кучу и выразить их, потеря памяти или рассеянность.Негативные мысли, раздражение. Мы либо отстраняемся, либо начинаем проявлять агрессию к окружающим.Потеря эмпатии. Перестаем сопереживать другим людям, начинаем относиться к ним как к вещам.Есть несколько способов справиться с выгоранием, вернуть энергию и вкус к жизни.Анализ поставленных целей. Убедитесь, что они являются вашими, а не навязанными другими людьми. Возможно, цели завышены или не соответствуют вашим настоящим желаниям в карьере, личной жизни или любой другой сфере. Слушайте только себя и свое сердце, ведь оно никогда вас не обманет. Постарайтесь честно ответить на вопрос, чего вы на самом деле хотите?Реалистичность целей. Подумайте, достижимы ли они, и понимаете ли вы, какие действия приведут вас к ним? От кого зависит их реализация: от вас или других людей? При этом постарайтесь замедлиться, не переживать и сосредоточить внимание на конкретных действиях.Осознанный отдых. Часто во время отдыха мы занимаемся домашними делами, сидим в соцсетях или смотрим подкасты на YouTube. Мозг при этом не отдыхает и все время испытывает стресс. А мы не находимся здесь и сейчас. Чтобы избежать выгорания, остановитесь и обратите внимание на то, что происходит рядом с вами, побудьте в моменте. Например, если вы обедаете, сконцентрируйтесь на ассоциациях, вкусовых ощущениях, на том, что происходит вокруг.Распорядок дня и ночи. Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время, даже в выходные, чтобы организм выработал естественный ритм. Перед сном избегайте гаджетов, вместо этого проведите время в тишине, почитайте или примите теплую ванну. В течение дня делайте короткие перерывы, больше двигайтесь и старайтесь правильно питаться. Такой режим поможет вам восстановить силы и поддержать свое эмоциональное состояние.Если вы чувствуете, что состояние выгорания затянулось, и ничего из вышеперечисленного не помогает, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту!