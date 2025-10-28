В медиапространстве заговорили о переносе работ по установке двух скульптур правителей во Владимире. Речь идет о памятниках Андрею Боголюбскому и Юрию Долгорукому, которые должны были

В медиапространстве заговорили о переносе работ по установке двух скульптур правителей во Владимире. Речь идет о памятниках Андрею Боголюбскому и Юрию Долгорукому, которые должны были появиться в городе в 2025 году. Что касается второго, фигуру высотой 5 метров хотели разместить на смотровой площадке возле Георгиевской церкви. В июле контракт на проведение работ подписали с дорожно-строительной