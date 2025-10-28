В ноябре жители Владимирской области могут столкнуться с кратковременными перебоями в трансляции цифрового телевидения. Это связано с плановой профилактикой оборудования на пяти объектах

В ноябре жители Владимирской области могут столкнуться с кратковременными перебоями в трансляции цифрового телевидения. Это связано с плановой профилактикой оборудования на пяти объектах телерадиовещания. Об этом предупредили в облправительстве. В соответствии с графиком планируется отключение объектов связи: 10 ноября – в деревне Скрипино Меленковского округа (зона охвата – Гусь-Хрустальный, Меленковский и Селивановский округа); 13 ноября