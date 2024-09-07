Житель деревни Сергеево Собинского района Алексей Второв погиб в ходе специальной военной операции.

Как сообщил заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, житель деревни Сергеево Собинского района Алексей Второв трагически погиб во время специальной военной операции. Имя этого героя было увековечено на мемориальной плите.Алексей, служивший на СВО в должности старшего сержанта, отдал свою жизнь, исполняя воинский долг в декабре 2023 года. Ему было всего 34 года.Посмертно Алексей был награжден орденом Мужества. В деревне Сергеево также установили мемориальную плиту в его честь, которая располагается рядом с памятником, посвященным жертвам Великой Отечественной войны.