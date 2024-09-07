Утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя.

По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, мужчина из Судогодского района ожидает суда по 17 преступлениям. Обвиняемый в сентябре 2022 года вступил в группировку, которая занималась распространением запрещённых веществ.Фигурант был «работником склада», в его обязанности входило получать крупные партии, фасовать и делать мелкооптовые закладки. В июле 2023 года обвиняемый был задержан. У него изъяли 13,5 кг наркотических веществ и килограмм амфетамина.На данный момент прокурором утверждено обвинительное заключение. Дело передано в Судогодский районный суд.