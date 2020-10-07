Грозятся отключить электричество из-за долгов застройщика. В проблемном доме в мкрн. Коммунар у дольщиков прибавилось забот. (Мкрн. Коммунар) Несмотря на то, что дом не сдан, здесь на данный

Грозятся отключить электричество из-за долгов застройщика. В проблемном доме в мкрн. Коммунар у дольщиков прибавилось забот. (Мкрн. Коммунар) Несмотря на то, что дом не сдан, здесь на данный момент проживают 9 семей. Они заехали в новостройку по договорённости с застройщиком. Согласно подписанным бумагам – дольщики не взимают с застройщика деньги за просрочку, а он, в