Все мероприятия будут организованы силами подведомственных муниципальных предприятий.

Учитывая последнюю информацию о распространении коронавирусной инфекции во Владимире принято решение об отмене общегородского субботника, который планировалось провести 10 октября.Все мероприятия, которые традиционно проводятся в этот день, будут организованы силами подведомственных муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального комплекса, отвечающих за чистоту и порядок на территории областной столицы. Сообщили в пресс-службе мэрии.