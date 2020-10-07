Представительницы Владимирской области завоевали 6 медалей в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» на Кубке России по спортивной борьбе.

Представительницы Владимирской области завоевали 6 медалей в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» на Кубке России по спортивной борьбе, который проходил в Наро-Фоминске. Сообщает департамент спорта.Ковровчанка Дарья Николаева завоевала две золотые медали в весовой категории до 71 кг, Рената Якубова из Камешковского района – серебряную и золотую медали в весовой категории до 64 кг, а Ольга Владимирова (также из Камешковского района) – две бронзовые медали в весовой категории до 58 кг.Спортсменки будут представлять Владимирскую область на чемпионате мира в городе Нови-Сад в Сербии.