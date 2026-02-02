За последнюю неделю, с 26 января по 2 февраля, на дорогах Владимирской области произошло 23 аварии, в которых погибли 7 человек и 30 получили ранения. Об этом сообщили в региональном УМВД. Самые

За последнюю неделю, с 26 января по 2 февраля, на дорогах Владимирской области произошло 23 аварии, в которых погибли 7 человек и 30 получили ранения. Об этом сообщили в региональном УМВД. Самые тяжёлые аварии произошли в разных районах области. 26 января в Ковровском районе водитель автомобиля ГАЗ выехал за пределы дороги и врезался в стоящий