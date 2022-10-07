В России состоялась долгожданная премьера фильма Сердце Пармы по книге Алексея Иванова. Это...

В России состоялась долгожданная премьера фильма Сердце Пармы по книге Алексея Иванова. Это история о сильных людях, народах и высших силах, влияющих на их судьбы. Эпическая история с масштабными битвами и древнерусской магией. На владимирской премьере побывал наш корреспондент Юрий Колодин.Беспощадно красивый фильм, наполненный действием, людскими страстями и картинами величия природы. "Сердце Пармы" большое и умное кино, новый национальный эпос, дерзко рассказанный языком двадцать первого века.Кинокритики высоко оценили фильм, многие уже утверждают, что это главное кинособытие года. Съемки заняли чуть меньше года, а для реалистичности создатели картины возвели 84-метровую деревянную крепость.Храм, монастырские кельи — Чердынь - самый древний город Прикамья.Зрители идут на премьеру с большими ожиданиями. От картины ждут только положительных эмоций и нестандартного взгляда на историю страны.Нелли, зритель:- Очень хочется посмотреть наконец-то интересное кино, именно наше российское кино. Мы очень редко стали посещать кинотеатры, потому что стало немножко не интересно. Очень хочется посмотреть на игру актеров, особенно Александра Кузнецова.Марина Крайнова, зритель:- Эмоции, я думаю, мы получим замечательные, фильм достаточно эмоциональный, энергетический такой насыщенный. Я думаю, нам понравится.Лилия Геннадьевна, зритель:- Я просто надеюсь, что исторические факты будут поданы в какой-то интересной форме, такой и яркой и впечатляющей. Думаю, что мы получим удовлетворение. Да, специально пришли при первой возможности.Главную роль исполнил Александр Кузнецов, он сыграл князя Михаила. Он и стал сердцем Пармы в трудные времена. А кто или что для актеров сердце Пармы?Виталий Кищенко, советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ:- Для меня «Сердце пармы» - это прежде всего некая идея, воплощенная в этой земле, некая ее сущность, ее сердце и ее корни. Понимаете, то откуда, собственно, мы пришли, в первом случае они. Скажем так.Картина уже идет в кинотеатрах страны. Не пропустите главное кинособытие года. Актеры приглашают всех кино.Елена Ербакова, актриса:- Привет, Владимир. Мы с огромным удовольствием приглашаем вас на наш фильм "Сердце пармы", который мы готовили с огромной любовью и с большой трудом. Приглашаем вас в это увлекательное путешествие и желаем приятного просмотра.Юрий Колодин, Семен Карпов. «Вести – Владимир»