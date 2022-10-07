Сотрудники Автодора по новой традиции перед открытием дороги, прошли по ней велопробегом. Длина...

Сотрудники "Автодора" по новой традиции перед открытием дороги, прошли по ней велопробегом.Длина нового участка 26 километров. Он должен открыться для движения автомобилей 14 октября."Проезд по нему будет стоить 104 рубля для легковых автомобилей, 300 - для грузовых, передает с мета событий наш корреспондент. - Этот участок, по-сути - дублер Южного объезда Владимира. От станции Колокша до развязки на Гусь-Хрустальный".Смотрите подробный репортаж в следующих выпусках "Вестей" , а также на нашем сайте и в соцсетях.Фото Никита Тарбеев