В соцсетях появились фотографии крупного пожара на территории бывшего тракторного завода. Столб дыма был виден из разных районов города, а запах гари, по словам местных жителей, ощущался

В соцсетях появились фотографии крупного пожара на территории бывшего тракторного завода. Столб дыма был виден из разных районов города, а запах гари, по словам местных жителей, ощущался даже и в центре Владимира. В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 230 кв.м. На вызов приехало 9 огнеборцев и 3 единицы техники. По данным на 18:40 открытое