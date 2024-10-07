В октябре жителей Владимирской области ждёт шестидневная рабочая неделя.

В конце октября 2024 года сотрудники будут работать шесть дней с 28 октября по 2 ноября. Эта мера обусловлена переносом выходного дня на 30 апреля, в результате чего 2 ноября станет рабочим с урезанным временем.Продолжительность рабочего дня снизится на один час, чтобы предоставить работникам возможность отдохнуть перед празднованием Дня народного единства. 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник) будут выходными, что позволит сотрудникам насладиться отдыхом и отпраздновать этот знаковый день.