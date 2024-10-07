Специалисты «Ростелекома» и VK внедрили улучшения для ускорения загрузки контента VK Видео для абонентов «Ростелекома». На инфраструктуре «Ростелекома» установлено более сотни кэш-серверов

Специалисты «Ростелекома» и VK внедрили улучшения для ускорения загрузки контента VK Видео для абонентов «Ростелекома». На инфраструктуре «Ростелекома» установлено более сотни кэш-серверов VK. Это позволило сократить на 20% задержки при просмотре видео и улучшить качество потокового контента. Узлы CDN-сети VK распределены по ключевым узлам сети «Ростелекома» по всей стране, что позволяет равномерно распределять нагрузку и