Решение уйти с должности было связано с проблемами со здоровьем.

Елена Михайловна Тихонова оставила пост главы финансового управления администрации Александровского района Владимирской области. На протяжении 38 лет она работала в финансовой сфере, из которых последние 10 лет занимала должность начальника управления. Решение уйти с должности было связано с проблемами со здоровьем.Под ее руководством финансовое управление зарекомендовало себя как одно из лучших в регионе. В 2022 году Елена Тихонова была удостоена нагрудного знака «Отличник финансовой работы» Министерства финансов РФ. Теперь она переведена на обычную должность в администрации. Исполнять ее обязанности будет Татьяна Михайловна Семенова.Напомним, ранее мы писали, что