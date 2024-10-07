С 2021 по 2022 год полицейский, будучи старшим участковым, покрывал незаконную деятельность своих знакомых.

Заместитель начальника отделения полиции №3 во Владимире оказался под следствием за участие в организации канала незаконной миграции. По информации следственных органов, с 2021 по 2022 год полицейский, будучи старшим участковым, покрывал незаконную деятельность своих знакомых, предупреждая их о проверках и подготавливая фальшивые документы для мигрантов.В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по статье за злоупотребление должностными полномочиями. Обыски прошли на его рабочем месте, и проводятся другие следственные действия. При подтверждении вины он будет уволен и понесет наказание.Также возбуждено уголовное дело против организаторов канала миграции, обвиняемых в фиктивной постановке иностранных граждан на учет.