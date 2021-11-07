Теперь ему грозит реальный срок.

В начале октября сотрудники владимирского салона красоты написали заявление о краже. У них пропали машинки для стрижки, меховой жилет и жакет.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался 18-летний местный житель.Выяснилось, что, будучи пьяным, он хотел укрыться от дождя, разбил окно и проник в помещение. Чужие вещи он украл для последующей перепродажи. В результате машинки для стрижки изъяли. Похищенную одежду вор потерял.Во время проверки фигуранта на причастность к другим преступлениям оперативники установили, что ранее он вместе с другом обнёс пункт выдачи заказов интернет-магазина. Пропали деньги, посылки и системный блок. Сообщника также задержали. Обоим грозит суд и реальные сроки.