Несколько тонн гуманитарной помощи направили владимирским бойцам в зону специальной военной...

Несколько тонн гуманитарной помощи направили владимирским бойцам в зону специальной военной операции.Груз собрали участники группы Zа Наших 33 регион. Слово Марии Платанюк.От раций и аккумуляторов до полевых аптечек, одежды и сладостей. Собрано для владимирских бойцов с "теплом" из дома. Лаура Карамина, волонтёр и администратор группы "Za наших" рассказывает: на передовую в этот раз отправят и мототехнику.- Вот один мотоцикл, вот второй мотоцикл. Все это мы отправим ребятам. Всем спасибо! Работаем дальше. Группа Za наших. 33 регион.Эта поездка в зону специальной военной операции для участников группы Zа наших- уже 23-ая по счёту. В сети волонтёры объединились практически сразу после объявления СВО. И в ежедневном режиме помогают фронту. Приближая день долгожданной Победы.- Также мы закупаем необходимое для наших ребят оборудование. Антидроновые ружья. Бинокли. Квадракоптер. Тепловизоры. Всем спасибо за оказанную помощь.В этот раз из Покрова отправили 6 тонн гуманитарного груза. Помощь получат мотострелковый батальон, бойцы 114-ой бригады, добровольцы "Барса-13". Волонтёры подчеркивают: каждая такая отправка- результат работы команды. Семьи. Той, что Za наших.И конечно, в группе очень ждут весточек с фронта. Это значит, что груз доставлен по назначению.- Хотим поблагодарить группу Za Наших 33 регион. За предоставленную нам гуманитарную помощь. Все это будет передано ребятам на передовую. Большое вам спасибо! Победа будет за нами!Мария Платанюк "Вести-Владимир".