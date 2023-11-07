Смертельное ДТП произошло на 48-ом км трассы «Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск» в Александровском районе 4 ноября, около 19:30. Об этом «Шестому каналу» рассказали в пресс-службе УМВД

Смертельное ДТП произошло на 48-ом км трассы «Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск» в Александровском районе 4 ноября, около 19:30. Об этом «Шестому каналу» рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Водитель легкового авто, 25-летний житель Александровского района, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. вместе с александровцем в машине ехали 4 женщины