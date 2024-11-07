Не пропустите Вести в 14.30: незримый вклад в победу - сотрудников НКВД в годы Великой...

Не пропустите "Вести" в 14.30: незримый вклад в победу - сотрудников НКВД в годы Великой Отечественной войныОбезвоживание- В поселке Городищи Петушинского района люди страдают от перебоев с водой. В чем источник проблемы?Парное выступление- Артисты - супруги Макарские - с концертной программой во Владимире. О благотворительности и семейном счастье, которого было не так просто достичь.Честно о чекистах- Незримый вклад в победу - сотрудников НКВД в годы Великой Отечественной войны. Новая книга Андрея Соловьева, руководителя музея истории органов безопасности.