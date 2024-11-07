Новый беспилотник, который прошел испытания в Минобороны.

Волонтеры из Владимирской области передали на фронт новый дрон-разведчик «ЭВР», разработанный местными специалистами. Об этом информирует пресс-служба ОНФ.Новый беспилотник, который прошел испытания в Минобороны. Устройство обладает улучшенными характеристиками: способен летать долго и на большие расстояния. Дрон был создан специально для СОБР «ГРОМ» и усилит разведывательные возможности на передовой, обеспечивая всесторонний контроль.Напомним, ранее мы писали, что