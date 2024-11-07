Владимирский тяжеловоз завоевал престижный титул на международной выставке Конная Россия Живой...

Владимирский тяжеловоз завоевал престижный титул на международной выставке "Конная Россия"Живой бренд региона. Владимирский тяжеловоз - лошадь по кличке "Богиня" - завоевала престижный титул на международной выставке "Конная Россия". Ангелина Свищ поближе познакомилась с чемпионкой.- Давай поговори! молодец!"Богиня" во всех смыслах. Рост 174, вес - почти тонна. Гордость Владимирского региона. Узнать Владимирского тяжеловоза среди других пород легко: густые хвост и грива, белые отметины, ноги с "носочками" и мощная шея. Но главная черта - уравновешенный и дружелюбный характер, рассказывает коневод Ольга Ухина.Ольга Ухина, главный зоотехник государственной конюшни им. Фомина:- Очень спокойная кобыла восьмилетняя, фактурная, красивая, отметистая, проточина, в яблоках, сытая. Ну во общем, просто красавица - Богиня.Выносливости и ее необычайной красоте можно только позавидовать. Осенью жемчужина владимирской породы завоевала чемпионский титул на международной выставке "Конная Россия". В ринге-выводке лошадей тяжелоупряженных пород " Титаны конного мира" ей не было равных. Кобыла конюшни имени Фомина стала лучшей в своей группе. Судьи отметили её крепкое телосложение, грацию и силу.Ольга Ухина, главный зоотехник государственной конюшни им. Фомина:- Рады, что Владимирский регион может представить своих красивых лошадей, достойных лошадей, которыми все очарованны, которыми все восхищаются.Ольга по профессии юрист, на конюшню пришла случайно, а осталась уже по-любви. Говорит, чтобы усмирить "богатырского коня", нужен сильный характер.Ольга Ухина, главный зоотехник государственной конюшни им. Фомина:- Я пришла на конюшню совершенно не подготовленной, у меня не было такой цели в свое время работать с животными когда посещала конюшню как волонтер. // Конюх это кто такой в первую очередь? Это тот кто принимает лошадь.Лошади - табунное животное, все чувствуют. Есть у них свои правила и порядки. Всего чистокровных скакунов осталось около 600 по всей стране. Уникальная порода малочисленна. Сохранением и приумножением "владимирских тяжеловозов" занимаются в государственной конюшне имени Владимира Ивановича Фомина. Легендарного наездника . В хозяйстве специалисты занимаются улучшением владимирской породы. Сейчас в ней 49 голов. "Золотой фонд" !Ольга Ухина, главный зоотехник государственной конюшни им. Фомина:- В после военное время порода была выведена, не хватало техники и они очень хорошо себя проявляли в колхозах, подвести грузы или вспахать с плугом на них можно.Владимирский тяжеловоз - настоящий бренд региона, которому уже 78 лет. Все эти годы порода сохраняет свой высокий статус. Несмотря на грозный вид, "владимирские богатыри" любят ласку.Ангелина Свищ Александр Чунаев "Вести-Владимир"