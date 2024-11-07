За годы службы во Владимире и области в результате выполнения боевых задач погибли 25 правоохранителей

Во Владимире на Князь-Владимирском кладбище прошла церемония в память сотрудников органов внутренних дел РФ, погибших при исполнении служебных обязанностей. Глава города Дмитрий Наумов сообщил об этой инициативе в своём телеграм-канале.За годы службы во Владимире и области в результате выполнения боевых задач погибли 25 правоохранителей. Глава области отметил, что работа этих специалистов сопряжена с постоянным риском для жизни, требует высокого профессионализма, мужества и человечности.Напомним, ранее мы писали, что