Фигуристка Александра Трусова с треском провалилась в короткой программе финала Гран-при. Ее лихо обставила Алена Косторная, победившая в прокате с мировым рекордом.

Фигуристка Александра Трусова с треском провалилась вкороткой программе финала Гран-при. Ее лихо обставила Алена Косторная, победившая в прокате с мировым рекордом.Трусова заняла пятое место. Юная фигуристка попыталась выполнить свой знаменитый тройной аксель, который безупречно выполняла на тренировках, однако коварный недокрут все испортил. Александра упала на лед. Впрочем, унывать ей не следует, ведь остальную программу она откатала блестяще. Стоит заметить, что произвольной дисциплине девушка намерена выполнить пять четверных прыжков, и поражение в короткой программе лишь должно стать стимулом для новых свершений.Первое место заняла Алена Косторная. Она побила собственный мировой рекорд, набрав по оценкам судей85,45 баллов. Спортсменка чисто исполнила один из сложнейших элементов фигурного катания – тройной аксель. Ее выступление покорило сердца поклонников."Это ее лучший результат в короткой программе, она очень точно сделалавсе элементы, очень сильно прибавила. Видно, как она развивалась от эта кэтапу. У нее очень чистые элементы, не сомневаешься, три или четыреоборота она делает", – передает слова знаменитого тренера Татьяны Тарасовой газета "".Второе место отошло олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Она выступала последней и показала лучшее, что в ее силах на сегодняшний день. Прокат был абсолютно чистый, но эксперты считают, что спортсменке нужны элементыультра-си для побед. При этом Алина получила хорошую оценку закомпоненты. Бронза Гран-при отошла Анне Щербаковой.20 Ноя 2019 в 4:04 PST