Последнее заседание в Октябрьском райсуде началось с выступления подсудимого. В своём последнем слове Янин подробно рассказал о своей профессиональной жизни — отметил, что работает с

Последнее заседание в Октябрьском райсуде началось с выступления подсудимого. В своём последнем слове Янин подробно рассказал о своей профессиональной жизни — отметил, что работает с детства, более 40 лет в медицине, совмещал несколько ставок. Отдельно он остановился на работе во Владимирской области. По его словам, за неполные три года в Александровской районной больнице были проведены