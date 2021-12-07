Инспекторы ДПС призывают водителей и пешеходов быть осторожными в связи с неустойчивыми погодными условиями.

Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области предупреждает: в меняющихся погодных условиях участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными. Госавтоинспекторы просят автолюбителей соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускать резкого маневрирования.Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения. Особо внимательными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами.Осторожны должны быть и пешеходы – важно усилить внимание при переходе проезжей части. Перед началом перехода необходимо оценить дорожную обстановку, убедиться, что транспортные средства останавливаются и пропускают. Обозначить свое присутствие на дороге в темное время суток и в пасмурную погоду можно, используя на верхней одежде светоотражающие элементы. Особенно важно использовать такие элементы в одежде детей.Если вы попали в дорожно-транспортное происшествие или другую нештатную дорожную ситуацию, в любое время суток звоните в Дежурную часть Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65.Будьте предельно внимательны и осторожны, не подвергайте опасности свою жизнь!