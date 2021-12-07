Потерпевшими признаны 109 человек.

Октябрьский районный суд Владимира начал рассматривать уголовное дело против бывшего гендиректора ООО «Система» Сергея Русакова. Застройщик. Теперь обманутые дольщики не могут оформить свою недвижимость.Руководителю инкриминируют причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Потерпевшими по делу признаны 109 человек.Как рассказали коллеги из , судья Юрий Евтухов расспросил обвиняемого о семье и месте работы. До рассмотрения сути не дошло. Гособвинитель попросила перенести заседание. От 16 потерпевших не поступил ответ о том, что они в курсе начала разбирательств.Начало процесса отложили до 23 декабря.