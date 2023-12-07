Синим орлом будут украшать брендовые пакеты, открытки, сувениры и другие элементы города.

Российский дизайнер Артемий Лебедев в подарок на 1000-летие Суздаля Владимирской области разработал новую айдентику города-музея. Сделал он это абсолютно бесплатно.Логотип в виде синего сокола был представлен на IV Владимирском инвестиционном конгрессе.Символ разработан на основе герба Суздаля. В логотипе нет случайных деталей. Например, глаз сокола в виде ромбика - символ орнамента, который встречается в суздальских изразцах. При создании дизайнер обратился к настоящим глубинным образам суздальской старины.Синим орлом будут украшать брендовые пакеты, открытки, сувениры и другие элементы города.