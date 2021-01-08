Происшествие произошло на рассвете 8 января.

В 04:25 8 января в МЧС по Костромской области поступило сообщение о возгорании. В Пыщугском районе в селе Боровское на улице Советской горел частный жилой дом.Как сообщает пресс-служба ведомства, пожар тушили подразделения Пыщугского пожарно-спасательного гарнизона. В 04:55 он был локализован, а в 7:30 – ликвидирован.На пепелище был обнаружен труп неизвестного мужчины. Его личность сейчас устанавливается. По предварительной версии, им оказался хозяин жилища.