7 января город Суздаль получил от Новосибирска титул «Новогодней столицы России». Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр северного города Анатолий Локоть. «Тем ценны и особенно приятны

7 января город Суздаль получил от Новосибирска титул «Новогодней столицы России». Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр северного города Анатолий Локоть. «Тем ценны и особенно приятны праздники, что они конечны, а за ними наступают трудовые будни», – заявил мэр Новосибирска. Символ Нового Года – цифровую снежинку глава Новосибирска на торжественной церемонии передал Сергею Сахарову,