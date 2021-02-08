На среднюю месячную зарплату можно купить 667 литров топлива марки АИ-92.

Владимирская область занимает 59 место среди субъектов РФ по доступности бензина для населения. На среднюю месячную зарплату можно купить 667 литров топлива марки АИ-92. Такие данные приводятся в исследовании .Больше всего бензина на свои зарплаты могут приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, в рамках исследования в аутсайдерах оказались: Дагестан и Ивановская область.По официальным данным, в 2020 году бензин в России подорожал, хотя темпы роста цен в большинстве субъектов и по стране в целом были относительно невысокими. Стоимость АИ-92 с середины января 2020 по середину января 2021 года выросла на 2,9%, что ниже уровня инфляции в прошлом году.