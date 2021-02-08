Арбитражный суд Владимирской области рассмотрел дело по иску администрации города Владимира к индивидуальному предпринимателю.

Арбитражный суд Владимирской области рассмотрел дело по иску администрации города Владимира к индивидуальному предпринимателю об освобождении земельного участка на Лыбедской магистрали.Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный обязать предпринимателя в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу освободить участок площадью 4623 кв.м, путем демонтажа временного павильона торгово-сервисного центра.Фото