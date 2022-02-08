Бывшая сотрудница МВД не признала свою вину.

Во Владимирской области следователь полиции получила условный срок за подделку доказательств в уголовном деле о краже аккумулятора. Об этом сообщает пресс-служба Александровского городского суда.Сотрудница правоохранительных органов, желая уйти от дисциплинарных взысканий за неполноту расследования, срыв сроков и ради уменьшения объёмов работы по поиску украденного имущества, состряпала фиктивные документы.Она вписала ложную информацию о марке похищенной батареи и сфабриковала подпись заявителя в протоколе опроса. Сфальсифицированные материалы приобщили к уголовному дела против подозреваемого в совершении кражи и передали в суд, где и вскрылась махинация.Через некоторое время сотрудница МВД сама предстала перед судом. Свою вину она не признала. С учётом былых заслуг и имеющихся наград правосудие назначило ей два года условно с аналогичным испытательным сроком. Ещё два года ей запрещено занимать должности в органах внутренних дел.Приговор пока не вступил в законную силу.