В праздничный день учителя запустили челлендж.

Учителя из Владимирской области предложили коллегам из других регионов присоединиться к челенджу под хэштегом #ученыемоейстраны и рассказать об известных земляках-учёных.Так, учитель английского языка из Гусь-Хрустального Екатерина Кузнецова рассказала в о Сергее Корсакове, который изменил её представление о психиатрии.«Это пример человека, верившего в безусловную любовь к своим пациентам», - сообщила она.Учитель из Владимира Илья Чирков посвятил пост «ВКонтакте» изобретателям Александру Можайскому и Владимиру Зворыкину.Кроме этого, руководители региона, поздравляя владимирцев с Днём российской науки, вспомнили литератора Павла Лебедева-Полянского, мастера фотографии Сергея Прокудина-Горского, геолога Ивана Губкина, механика Николая Жуковского и физика Александра Столетова. Все они были уроженцами владимирской земли и внесли огромный вклад в развитие своих отраслей.