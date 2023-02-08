Создатели семейной школы во Владимире рассказали, почему они применяют раздельное обучение и...

Создатели семейной школы во Владимире рассказали, почему они применяют раздельное обучение и советские учебники.Сегодня - День Российской науки. В нашей стране отводится большое значение обучению будущих ученых и исследователей. И процесс этот, говорят специалисты, должен начинаться еще со школьной скамьи. Во Владимире работает уникальная школа, появившаяся благодаря инициативе родителей первоклассников. Они уверены - советская система обучения была одной из лучших в мире, потому их дети занимаются по учебникам Советского Союза. А еще половину урока проводят стоя и пишут пером. "Вести" встретились с создателями семейной школы имени Гагарина и узнали всё о необычной инициативе.