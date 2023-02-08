Во Владимирской области будут судить мужчину, который напугал ножом свою девушку и едва не убил ее...

Во Владимирской области будут судить мужчину, который напугал ножом свою девушку и едва не убил ее отца.Александровским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по стате "Покушение на убийство".Следствие установило, что глубокой ночью 18 декабря пьяный мужчина решил выяснить отношения со своей знакомой. Взяв, чтобы "попугать" нож, он забрался к ней на балкон. А когда хозяйка отказалась его впустить, выбил дверь ногой. На шум из соседней комнаты вышел отец женщины. И получил удар ножом в шею - с рассечением наружной яремной вены справа и щитовидного хряща, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В ходе предварительного следствия мужчина свою вину признал. Его дело рассмотрит Александровский горсуд.Фото https://www.pxfuel.com/en